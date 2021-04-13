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Туристический сезон на Кругобайкалке стартует с 1 мая

Туристический сезон на Кругобайкалке стартует с 1 мая
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туристов будут возить до 30 октября

Открытие массового туристического сезона на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) в 2021 году запланировано на 1 мая. Активно курсировать по исторической магистрали составы с путешественниками будут до 30 октября, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Всего за время туристического сезона в 2021 году на КБЖД будет организовано около 300 рейсов поездов.

Планируется, что движение поездов на паровозной тяге будет четыре раза в неделю. Дополнительно, в конце мая, начнет работу новый всесезонный туристический маршрут «Байкал». Побывать на КБЖД смогут пассажиры ряда поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания», в график которых включено посещение исторической магистрали.

Для пассажиров, предпочитающих самостоятельные путешествия, доступны поездки на «Кругобайкалку» рейсовыми пригородными поездами. В понедельник, четверг, пятницу, воскресенье пригородный поезд № 6201 следует сообщением Слюдянка I — Байкал, в понедельник, вторник, пятницу, субботу № 6202 — сообщением Байкал — Слюдянка I. Кроме этого, по субботам по маршруту Слюдянка I — Байкал следует пригородный поезд № 6203, а в воскресенье по маршруту Байкал — Слюдянка I отправляется пригородный поезд № 6204.


туризм кругобайкальская железная дорога
 
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