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В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей

В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В СИЗО прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

В следственном изоляторе № 1в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Учитель истории открытой сменной общеобразовательной школы №1 Лариса Кондрашева провела для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в СИЗО, специальный урок.

Лариса Николаевна рассказала об истории памятной даты, о том, как 11 апреля 1945 года был освобождён Бухенвальд - один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей, рассказала какие пытки, пережили его узники, о силе духа тех, кто смог вернуться из лагеря смерти и тех, кто героически пал в неравной борьбе.

Учитель прочла для подростков стихотворение, написанное одной из жертв, прошедших концлагерь и продемонстрировала несовершеннолетним фотографии. На снимках изображено, как страдали и погибали заключенные, в каких условиях они содержались.

В отряде хозяйственного обслуживания СИЗО также прошло мероприятие, посвящённое этой страшной странице в истории человечества. Для осуждённых отряда провели видеоэкскурсию по концлагерю Освенциму.

СИЗО узники концлагерей
 
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