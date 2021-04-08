В улан-удэнском СИЗО вспомнили узников концлагерей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В СИЗО прошли мероприятия к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей



В следственном изоляторе № 1в Улан-Удэ прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.



Учитель истории открытой сменной общеобразовательной школы №1 Лариса Кондрашева провела для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в СИЗО, специальный урок.



Лариса Николаевна рассказала об истории памятной даты, о том, как 11 апреля 1945 года был освобождён Бухенвальд - один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей, рассказала какие пытки, пережили его узники, о силе духа тех, кто смог вернуться из лагеря смерти и тех, кто героически пал в неравной борьбе.



Учитель прочла для подростков стихотворение, написанное одной из жертв, прошедших концлагерь и продемонстрировала несовершеннолетним фотографии. На снимках изображено, как страдали и погибали заключенные, в каких условиях они содержались.



В отряде хозяйственного обслуживания СИЗО также прошло мероприятие, посвящённое этой страшной странице в истории человечества. Для осуждённых отряда провели видеоэкскурсию по концлагерю Освенциму.



