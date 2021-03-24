«Эмоции зашкаливают!», - признаются дети
Сотрудники Иволгинского лесничества и лесхоза провели День открытых дверей для школьников и студентов. В гости к лесникам пришли ребята из школьного лесничества «Вереск» и студенты Бурятского лесопромышленного колледжа, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Специалисты научили учащихся пользоваться лесными инструментами и даже прокатили на лесопожарной технике.
- Эмоции зашкаливают! Я ни разу не видела болотоход, и тем более не ездила на нём! Теперь обзавидуются все знакомые – фотографий с такой техникой ни у кого нет, - рассказала юный лесник Катя.
Начальник лесопожарной станции Иволгинского лесхоза Алексей Чагдуров научил ребят пользоваться рацией, воздуходувками, ранцевыми лесными огнетушителями, мотопомпами, торфяными стволами, пожарными рукавами, биноклями. Также юные лесники примерили оборудование для безопасности работников при тушении лесных пожаров – респираторы, защитные очки, каски.
- Ребята задавали очень много вопросов, например о том, как стать лесником и не бояться огненной стихии. Также их интересовали рассказы о случаях на тушении лесных пожаров, - поделился начальник лесопожарной станции Иволгинского лесхоза Алексей Чагдуров.
Школьники и студенты узнали о профессии лесного пожарного, методах тушения лесных пожаров, а также о восстановлении лесов, выращивании и уходе о маленьких сеянцах сосны. О полном цикле выращивания сеянцев сосны рассказали ребятам сотрудники «Лесресурс». Специалисты показали детям теплицу, в которой выращивают сеянцы с закрытой и открытой корневой системой.
- Мы узнали много интересного, нам показали, как выглядят зимующие сеянцы сосны и почему они приобретают фиолетовый цвет. Всегда интересно пообщаться с опытными специалистами, перенять опыт, - поделились студенты второго курса БЛПК.
В Бурятии дети пробуют себя в роли лесников
Общество, Фото:
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