Участвуют три красавицы
В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Бурятии стартовал конкурс красоты среди осуждённых «Мисс Весна - 2021». Участие в конкурсе принимают три женщины, по одной участнице от каждого отряда.
- Конкурсантки уже показали свои умения и навыки в двух этапах конкурса «Визитная карточка» и «Хозяюшка». На первом этапе женщины представили краткую автобиографию в виде сценок. На втором – свои кулинарные таланты. Они пекли шоколадный торт, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Впереди участниц ожидают испытания в творческом конкурсе и дефиле.
В улан-удэнской колонии выберут «Мисс Весну - 2021»
Общество, Фото:
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