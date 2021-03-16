В улан-удэнской колонии выберут «Мисс Весну - 2021»

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Участвуют три красавицы



В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Бурятии стартовал конкурс красоты среди осуждённых «Мисс Весна - 2021». Участие в конкурсе принимают три женщины, по одной участнице от каждого отряда.



- Конкурсантки уже показали свои умения и навыки в двух этапах конкурса «Визитная карточка» и «Хозяюшка». На первом этапе женщины представили краткую автобиографию в виде сценок. На втором – свои кулинарные таланты. Они пекли шоколадный торт, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Впереди участниц ожидают испытания в творческом конкурсе и дефиле.

