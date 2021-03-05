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Гиревики Бурятии завоевали 2 «золота» на кубке Вооружённых сил

Гиревики Бурятии завоевали 2 «золота» на кубке Вооружённых сил
Общество,  Фото:РО ООО «Всероссийская федерация гиревого спорта»
Награды выиграли Сергей Каргин и Андрей Рассадин

С 1 по 4 марта в Смоленске прошёл этап кубка Вооружённых сил РФ по гиревому спорту памяти Героя России старшего лейтенанта Александра Прохоренко. Гиревики состязались в семи весовых категориях: выполняли упражнения в различных дисциплинах, в том числе толчок по длинному циклу и классическое двоеборье.

В личном зачёте в длинном цикле соревновались мужчины в пяти весовых категориях: 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 свыше 85 кг. Победителем в весовой категории 73 кг стал представитель Бурятии Сергей Каргин, выступавший за Восточный военный округ, с результатом 81 подъём. Он установил свой личный рекорд и рекорд республики.

В двоеборье золотая медаль в весовой категории 73 кг досталась Андрею Рассадину с результатом 239,5. В упорной борьбе он одержал победу над Мовсаром Сулеймановым, выиграв всего одно очко. Кроме этого, Андрей в рывке зафиксировал 207 подъёмов, что выше его же рекорда мира.

В командном первенстве по итогам соревнований Восточный военный округ занял третье место, сообщает региональное отделение всероссийской федерации гиревого спорта.
гиревой спорт спорт Бурятия кубок кубок ВС РФ
 
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