Врачи и добровольцы ответили на вопросы пассажиров
Врачи и волонтёры центра медицинской профилактики провели разъяснительную работу в трамвае № 2. Специалисты ответили на вопросы пассажиров о вакцинации от коронавируса, сообщила представитель МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева на своей странице в Facebook.
- Рядом со мной ехала пассажирка, 77 лет. Она рассказала свою историю, у неё умер от короны сын недавно, молодой, крепкий. Отметила, что правильно говорить о прививках и третьей волне, чтоб успел сформироваться коллективный иммунитет, - добавила Марина Раднаева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии записаться на вакцинацию от «короны» можно онлайн. Также можно звонить в колл-центры медицинских организаций. Сейчас же прививки ставят по приоритетам.
О вакцинации от «короны» рассказывают в трамваях Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Такие проверки проходят по всей России
Врачи и добровольцы ответили на вопросы пассажиров
Операция длилась шесть часов
В этом году байкальская конькобежка Любовь Мореходова отметит 80-летний юбилей
Можно также направлять письменные заявления военному прокурору
В первый раз Сергей Бадашкеев сдал кровь в 90-е
Строительство нового здания школы подходит к концу
Короны изготовил известный кузнец и ювелир Владимир Табитуев
Так птицы смогут отведать не только крупу, но и полезные овощи
На поездку на Байкал дизайнер Дмитрий Шишкин потратил сотни тысяч рублей
По некоторым данным, родные Баирова написали заявление о похищении
В планы вновь вмешалась пандемия коронавируса
Решение принято из-за коронавируса
Всего выплаты получили почти восемь тысяч семей
Съёмочная группа начинала работу с 4 часов утра