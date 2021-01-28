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О вакцинации от «короны» рассказывают в трамваях Улан-Удэ

О вакцинации от «короны» рассказывают в трамваях Улан-Удэ
Общество,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Врачи и добровольцы ответили на вопросы пассажиров

Врачи и волонтёры центра медицинской профилактики провели разъяснительную работу в трамвае № 2. Специалисты ответили на вопросы пассажиров о вакцинации от коронавируса, сообщила представитель МУП «Управление трамвая» Марина Раднаева на своей странице в Facebook.

- Рядом со мной ехала пассажирка, 77 лет. Она рассказала свою историю, у неё умер от короны сын недавно, молодой, крепкий. Отметила, что правильно говорить о прививках и третьей волне, чтоб успел сформироваться коллективный иммунитет, - добавила Марина Раднаева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии записаться на вакцинацию от «короны» можно онлайн. Также можно звонить в колл-центры медицинских организаций. Сейчас же прививки ставят по приоритетам.
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