Житель Бурятии сдал ружья, спрятанные дедушкой

Житель Хоринска добровольно сдал два найденных ружья, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мужчина нашёл два ружья под полом в доме своего отца, когда делал ремонт. Его пожилой отец вспомнил, что в детстве видел оружие у своего отца. Он был токарем, так что одно из найденных ружей сделал сам.
Отец и сын вспомнили, что недавно читали в районной газете информацию о сдаче оружия в Росгвардию за вознаграждение. Они решили сдать находку.
Предварительно установлено, что найденные предметы являются ружьями – гладкоствольным 32 калибра и нарезным калибра 7,62 мм. Проводится проверка, назначена экспертиза, по окончании которой будет принято решение о выплате гражданину вознаграждения.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года. Оружие он также сдал сотрудникам Росгвардии.
Справка:
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:
за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.
Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.