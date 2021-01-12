 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года

Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина добровольно сдал старинное оружие

Гладкоствольное ружьё, изготовленное более века назад, в 1915 году, житель Прибайкальского района Бурятии сдал добровольно. Мужчина принёс оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Житель села Зырянск убирался в доме умершего прадеда. На чердаке он наткнулся на гладкоствольное охотничье огнестрельное оружие 28 калибра, 1915 года выпуска, с маркировочным обозначением «New england westinghouse company 1915».


Мужчина не смог найти документы на оружие и обратился в Росгвардию за консультацией по факту находки. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы предложили гражданину добровольно сдать найденное ружье за деньги.

Баллистическая экспертиза уже проведена. По её итогам гражданину будет выплачено денежное вознаграждение, сообщили в Росгвардии по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал старинное пехотное ружьё образца 1845 года.

Осенью 2019 года 85-летний улан-удэнец добровольно распрощался с ружьём, которое коллеги подарили ему ещё на 50-летие.

Справка:

За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:

за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.

Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.
Росгвардия оружие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении
В Бурятии дали советы, что делать при землетрясении
Общество, 12.01.2021
Практика показывает, что землетрясения в Бурятии происходят ранним утром, когда все ещё спят
Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года
Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года
Общество, 12.01.2021
Мужчина добровольно сдал старинное оружие
Забайкалье получит 54 тысячи доз вакцины от коронавируса
Забайкалье получит 54 тысячи доз вакцины от коронавируса
Общество, 12.01.2021
Вакцинировали уже около 600 человек  
Улан-удэнское «Наводнение» покажут в Москве
Улан-удэнское «Наводнение» покажут в Москве
Общество, 12.01.2021
Спектакль был выдвинут на «Золотую маску» в пяти номинациях
Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Коронавирус подхватил ещё 151 житель Бурятии
Общество, 12.01.2021
В Бурятии продолжаются ежедневные летальные исходы от коронавируса
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
В Бурятии за «чёрным» лесорубом устроили погоню
Общество, 12.01.2021
У сельчанина изъяли древесину, автомобиль и бензопилу
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Общество, 12.01.2021
В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 12.01.2021
В республике сегодня ветрено
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
Общество, 11.01.2021
Будут представлены работы, выполненные в технике офорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^