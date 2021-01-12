Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года

Гладкоствольное ружьё, изготовленное более века назад, в 1915 году, житель Прибайкальского района Бурятии сдал добровольно. Мужчина принёс оружие в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.
Житель села Зырянск убирался в доме умершего прадеда. На чердаке он наткнулся на гладкоствольное охотничье огнестрельное оружие 28 калибра, 1915 года выпуска, с маркировочным обозначением «New england westinghouse company 1915».
Мужчина не смог найти документы на оружие и обратился в Росгвардию за консультацией по факту находки. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы предложили гражданину добровольно сдать найденное ружье за деньги.
Баллистическая экспертиза уже проведена. По её итогам гражданину будет выплачено денежное вознаграждение, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой зимой житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии сдал старинное пехотное ружьё образца 1845 года.
Осенью 2019 года 85-летний улан-удэнец добровольно распрощался с ружьём, которое коллеги подарили ему ещё на 50-летие.
Справка:
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ установлены следующие размеры вознаграждения:
за нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие - до 5000 рублей;
за боевые гранаты - до 2000 рублей;
за обрезы огнестрельного оружия - до 3000 рублей;
за самодельное огнестрельное оружие - до 2000 рублей;
за оружие ограниченного поражения - до 2000 рублей;
за патроны к огнестрельному оружию - до 15 рублей за штуку.
Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Росгвардии или МВД.