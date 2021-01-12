Житель Бурятии нашёл в доме прадеда ружьё 1915 года

Житель села Зырянск убирался в доме умершего прадеда. На чердаке он наткнулся на гладкоствольное охотничье огнестрельное оружие 28 калибра, 1915 года выпуска, с маркировочным обозначением «New england westinghouse company 1915».





Баллистическая экспертиза уже проведена. По её итогам гражданину будет выплачено денежное вознаграждение, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



