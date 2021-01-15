Дульдургинскому и Агинскому району исполняется 80 лет
16 января 80-летие со дня образования отмечают Агинский и Дульдургинский районы Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба администрации АБО.
Жителей районов с юбилеем поздравил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации округа Буянто Батомункуев и председатель собрания представителей АБО Цырен Цыренов. Они напомнили о тех, кто стоял у истоков основания районов, и пожелали добра, благополучия, а также реализации всех проектов.
Напомним, что 27 апреля 1921 года в составе Дальневосточной республики была создана Бурят-Монгольская автономная область, в которую вошёл Агинский аймак. С 1923 года аймак входил в Бурят-Монгольскую АССР. Осенью 1937 года Агинский район был включён в состав Агинского Бурят-Монгольского национального округа, при этом Агинский район был упразднён. 16 января 1941 года Агинский район был восстановлен. Тогда же был образован Дульдургинский район.
В Агинском округе отпразднуют юбилей двух районов
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