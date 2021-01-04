Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года
20-летняя красноярская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга, пишет местное издание «Городские новости».
В крови спортсменки обнаружили анаболический стероид, который значительно повышает выносливость организма.
Такое решение принял Союз биатлонистов России. Дисквалификация вступила в силу с 15 декабря 2020 года, отметили «Городские новости».
- Спортсменка родилась в Бурятии, но тренировалась в Красноярске, поэтому выступала сразу за два региона. На одном из этапов юниорского чемпионата по биатлону Коновалова стала первой, - заключили в издании.
Биатлонистку, родившуюся в Бурятии, отстранили из-за допинга
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