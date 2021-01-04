 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 января

03 января

Популярное

Биатлонистку, родившуюся в Бурятии, отстранили из-за допинга

Биатлонистку, родившуюся в Бурятии, отстранили из-за допинга
Общество,  Фото:pixabay.com
Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года

20-летняя красноярская биатлонистка Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга, пишет местное издание «Городские новости».

В крови спортсменки обнаружили анаболический стероид, который значительно повышает выносливость организма.

Такое решение принял Союз биатлонистов России. Дисквалификация вступила в силу с 15 декабря 2020 года, отметили «Городские новости».

- Спортсменка родилась в Бурятии, но тренировалась в Красноярске, поэтому выступала сразу за два региона. На одном из этапов юниорского чемпионата по биатлону Коновалова стала первой, - заключили в издании.


спорт допинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Биатлонистку, родившуюся в Бурятии, отстранили из-за допинга
Биатлонистку, родившуюся в Бурятии, отстранили из-за допинга
Общество, 04.01.2021
Виктория Коновалова дисквалифицирована на четыре года
В Улан-Удэ изготовят огромные снежные фигуры
В Улан-Удэ изготовят огромные снежные фигуры
Общество, 04.01.2021
В городе стартовал симпозиум снежной скульптуры 
Было — стало: «Пти-Отель»
Было — стало: «Пти-Отель»
Общество, 04.01.2021
Продолжаем вспоминать прошлое, благодаря фотографиям Сергея Тарасенко 
Жителей Бурятии ждёт вакцинация от коронавируса
Жителей Бурятии ждёт вакцинация от коронавируса
Общество, 04.01.2021
Вакцинация начнётся уже в этом месяце
В Бурятии встретились Хамбо Лама и Сергей Зверев
В Бурятии встретились Хамбо Лама и Сергей Зверев
Общество, 04.01.2021
Шоумен посетил Иволгинский дацан 
В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox
В Бурятии лучшим осуждённым подарили кулер и Xbox
Общество, 04.01.2021
Подведены итоги конкурса «Лучший отряд осуждённых»
В Бурятии будут ловить пьяных водителей
В Бурятии будут ловить пьяных водителей
Общество, 04.01.2021
В праздничные выходные устроили массовые проверки 
«Никто никуда не смотрит»: Улан-удэнец возмутился лошадям на площади Советов
«Никто никуда не смотрит»: Улан-удэнец возмутился лошадям на площади Советов
Общество, 04.01.2021
Молодого человека с ребёнком на коляске едва не зажали между скульптурами 
Было — стало: «Силуэт города? — не, не слышали»
Было — стало: «Силуэт города? — не, не слышали»
Общество, 04.01.2021
Как изменился вид от «Спутника» на театр оперы и балета и Дом радио. Предлагаем окунуться в историю благодаря фотографиям Сергея Тарасенко 
Мэр Улан-Удэ уже приступил к работе
Мэр Улан-Удэ уже приступил к работе
Общество, 04.01.2021
Игорь Шутенков подвёл итоги ушедшего года 
Лучшие фото 2020 года в Бурятии
Лучшие фото 2020 года в Бурятии
Общество, 04.01.2021
Представляем подборку фотографий Сергея Тарасенко 
Сергея Зверева накормили в Улан-Удэ замороженной печенью
Сергея Зверева накормили в Улан-Удэ замороженной печенью
Общество, 04.01.2021
Артист впервые гостит в столице Бурятии 
В Бурятии ещё 134 человека заболели COVID-19
В Бурятии ещё 134 человека заболели COVID-19
Общество, 04.01.2021
За сутки скончался один человек 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^