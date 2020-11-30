Об этом сообщили на заседании оперштаба
По оперативным данным, на 30 ноября количество новых заболевших коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае составило 266 человек. Всего на госпитализации находится 1 614 больных, что составляет почти 80 процентов заполнения коечного фонда. У 1 114 пациентов болезнь протекает в средней степени тяжести, у 115-ти – в тяжёлой форме. Амбулаторно наблюдаются 6 913 граждан.
По-прежнему главным моностационаром в Забайкальском крае остаётся городская клиническая больница №1, где лечение получают на данный момент 508 человек.
На заседании оперштаба медицинские организации отчитались о количестве больных, лабораторных и диагностических исследований, о наличии средств индивидуальной защиты. На оперштабе также прозвучала информация о наличии лекарственных препаратов. В среднем, запас медикаментов по всем больницам имеется на две недели.
По данным клинического медицинского центра, за сутки ковид-поликлинику посетили 335 забайкальцев. Выдано 14 бесплатных комплектов лекарств за сутки, с нарастающим итогом - 134. Проведено в клиническом медицинском центре 94 исследования на компьютерном томографе.
- Всего, в среднем, по краю проводятся порядка 250 КТ-снимка. Бессимптомным больным исследования на компьютерном томографе не делают. Также, как и контактным. Диагностика необходима только при клинических показаниях,- подчеркнула министр здравоохранения региона Анна Шангина.
Реабилитацию после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией в настоящее время проходят 115 человек. Всего восстановительное лечение уже получили 1368 человек.
- Сегодня очень важно наладить процесс амбулаторной реабилитации. Считаю также, что пришло время увеличить и количество реабилитационных коек в центре восстановительного лечения «Дарасун». Работу эту необходимо наладить в ближайшие дни, - поставила задачу заместитель губернатора Аягма Ванчикова.
В Забайкалье усилят реабилитацию для пациентов после ковида
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