Об этом сообщил губернатор Александр Осипов
Первая автоматизированная ПЦР-лаборатория для взятия анализов на коронавирус появится в Забайкальском крае. Об этом сообщил 29 ноября в прямом эфире ГТРК-Чита губернатор региона Александр Осипов.
- Мы покупаем автоматизированную ПЦР лабораторию при помощи инвесторов. Она добавит почти 50% мощности. Сейчас все лаборатории работают в ручном режиме. Это большая нагрузка на медиков. В ближайшее время также мы закупим полуавтоматические лаборатории, - отметил губернатор.
Также в регионе закупили дополнительный компьютерный томограф, который будет работать в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье появится автоматизированная ПЦР-лаборатория
Общество, Фото:
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