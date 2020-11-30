В Забайкалье появится автоматизированная ПЦР-лаборатория

Об этом сообщил губернатор Александр Осипов



Первая автоматизированная ПЦР-лаборатория для взятия анализов на коронавирус появится в Забайкальском крае. Об этом сообщил 29 ноября в прямом эфире ГТРК-Чита губернатор региона Александр Осипов.



- Мы покупаем автоматизированную ПЦР лабораторию при помощи инвесторов. Она добавит почти 50% мощности. Сейчас все лаборатории работают в ручном режиме. Это большая нагрузка на медиков. В ближайшее время также мы закупим полуавтоматические лаборатории, - отметил губернатор.



Также в регионе закупили дополнительный компьютерный томограф, который будет работать в инфекционной больнице, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

