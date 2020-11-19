В Бурятии косуля дразнила медведя языком

На нескольких кадрах показали жизнь диких животных
Фотоловушки, установленные на природных территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» (северо-восточное побережье Байкала), запечатлели занятное наблюдение.
Фотоловушки закреплены в заказниках на деревьях возле подкормочных площадок и на солонцах. Так, в кадр попали лоси, которые приходят очень часто, утром, днём и вечером, они любят соль.
Затем на солонце потоптался медведь, спугнув лосей и показав, кто здесь хозяин. Затем прибежала косуля, подразнила медведя языком и скрылась в чаще, рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно фотоловушка в заказнике засняла оленей, кабанов и медведя
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