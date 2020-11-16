В заказниках Бурятии в фотоловушки попались олени, кабаны и медведь

Этой осенью фотоловушки в заказниках Бурятии поймали в кадр семейства оленей и кабанов, группу лосей и одного медведя, рассказали в БУ «Бурприрода». Фотоловушки закреплены в заказниках на деревьях возле подкормочных площадок и на солонцах. В результате получена не одна сотня фотоматериалов.Фоторегистраторы установлены в Ангирском, Прибайкальском, Худакском, Снежинском и Кижингинском заказниках.- Фотоловушка напоминает цифровой фотоаппарат, который делает кадр во время движения объекта, попадающего в зону реагирования специального теплового датчика, - рассказал государственный инспектор Худакского заказника Андрей Холмогоров. - Днём съёмка осуществляется в цветном режиме, ночью – в чёрно-белом. Настройки аппарата позволяют указывать на сделанных снимках дату, время и температуру. Несмотря на то, что мы не видим диких животных, благодаря фотоловушкам мы можем следить за их поведением, передвижением и популяцией.