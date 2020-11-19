ТОС в Бурятии рассказал о своей мечте

Активисты уже немного облагородили территорию возле детского центра



ТОС «На семи ветрах» Тарбагатайского района Бурятии при центре детского творчества «Радуга талантов» начал свою работу с июня этого года. Его возглавляет Ангелина Перевалова.



Молодому ТОСу уже удалось расчистить и озеленить территорию при детском центре, активисты приобрели и установили качели, сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Здесь же и написали то, о чём мечтают ТОСовцы. Они хотят выиграть конкурс и обустроить детскую игровую площадку.



- Желаем удачи! И пусть задуманное сбудется! – заключили в «Тарбагатай-инфо. 24/7»

