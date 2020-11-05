Эксперты обсудят в Бурятии доступности профобразования для сирот



В минсоцзащиты Бурятии напомнили, что организационные вопросы по проведению семинара-дискуссии, обсуждались в начале октября, во время визита в республику руководителя всероссийского содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберта Сарбалаева. Ключевые моменты предстоящего мероприятия рассматривались совместно с представителями ВУЗов республики, министерства образования Бурятии, уполномоченным по правам ребёнка Натальей Ганькиной и другими.



В работе семинара примут участие спикеры из разных регионов России. Среди них представители высших и средних профессиональных образовательных учреждений; руководители благотворительных фондов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и руководители постинтернатных служб сопровождения; представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, следственного комитета РФ.



На обсуждение будут вынесены такие темы как «Анализ существующих механизмов господдержки детей-сирот в сфере высшего и среднего профобразования», «Особенности социальной адаптации детей-сирот в условиях обучения в средне-профессиональных и высших учебных заведениях», «Высшее и средне-профессиональное образование, как один из факторов успешной социализации детей-сирот», «Региональные практики по трудоустройству детей-сирот» и другие.



- Одной из главных целей проведения семинара является совместная координация усилий НКО, организаций высшего и среднего образования, представителей бизнес-сообществ, а также сотрудников детских домов по осуществлению ранней подготовки выпускников детских домов к выбору профессии, определению профессии и поступлению в высшие или средние специальные образовательные учреждения, - сообщили организаторы.



Следить за ходом рабочей программы можно будет онлайн. Организаторы семинара проведут трансляции всех дискуссий ВКонтакте в официальных группах Бурятской ГСХА и содружества выпускников детских домов «Дети всей страны», а также на Youtube-канале БГСХА.



Мероприятие реализуется в рамках гранта всероссийского конкурса молодёжных проектов среди учебных заведений высшего профессионального образования при поддержке правительства Бурятии.



В правительстве Бурятии отметили, что семинар-дискуссия пройдет с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в республике.







Семинар-дискуссия «Дети всей страны» о доступности среднего профессионального и высшего образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходит в Бурятии с 5 по 7 ноября. Для участия в семинаре в Улан-дэ приехали более 30 российских экспертов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- В Бурятии с 5 по 7 ноября соберутся более 30 российских экспертов, чтобы принять участие в семинар-дискуссии «Дети всей страны». Главными повестками этих дней станут актуальные вопросы на тему доступности высшего и среднего профобразования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Участники семинара обсудят проблемы и пути их решения, региональные практики и мастер-классы. Организаторами семинара являются Бурятская сельскохозяйственная академия и содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», - говорится в сообщении.