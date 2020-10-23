Мероприятие состоится завтра
В субботу, 24 октября, российский врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, Герой Труда РФ, главный врач «Городской клинической больницы № 40», которая специализируется на лечении больных с новой коронавирусной инфекцией, Денис Проценко проведёт часовой онлайн-телемост. В нём будут участвовать врачи и медицинский персонал Якутии, Бурятии, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краёв, сообщили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Телемост, посвящённый лечению и реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, будет проходить в формате «вопрос-ответ». Свои вопросы врачи могут отправить на почту: [email protected]
Главврач больницы в Коммунарке проведёт телемост с врачами из Бурятии
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