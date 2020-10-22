Подстреленную птицу обнаружили на озере около Гурульбы
На прошлой неделе в городской ветеринарной станции Улан-Удэ проходило лечение белого лебедя. Чтобы спасти раненую птицу, обнаруженную на озере недалеко от села Гурульба, была проведена целая операция. Затем лебедь был доставлен на ветеринарную станцию.
Рентгенография показала перелом кости крыла и три пулевых ранения. Ветеринарные врачи посчитали, что перелом кости стал последствием падения в результате выстрелов.
- Две пули не опасны, потому что застряли в перьях. Одна пуля находилась в плечевом суставе. При надлежащем лечении и уходе с лебедем всё будет хорошо. В следующем году, если его отпустить на волю, то он улетит вместе со своими собратьями на юг, - рассказал Баир Тугмитов, ветеринарный врач Улан-Удэнской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
После проведённого лечения птица будет перевезена на страусиную ферму, где о ней будут заботиться до наступления весны. После полного восстановления лебедь будет выпущен в привычную среду обитания, сообщает пресс-служба управления ветеринарии РБ.
Пациентом ветеринаров Улан-Удэ стал белый лебедь
Общество, Фото:
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