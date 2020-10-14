В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог

Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены





В Бурятии суд применил к главе сельского поселения «Кижингинский сомон» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ).Установлено, что 28 июня 2019 года мужчина, действуя от лица администрации, заключил с унитарным предприятием муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сельского стадиона. Цена контракта составляла 1,7 млн. рублей.По завершении его срока, в ноябре 2019 года, работы в полном объеме не выполнены. Однако глава поселения вместо наложения штрафа на подрядчика за неисполнение обязательств, действуя незаконно, подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о полном благоустройстве стадиона.На самом деле стоимость невыполненных работ в рамках контракта превысила 730 тысяч рублей. На основании актов, подписанных чиновником, на счета подрядной организации перечислены бюджетные денежные средства в полном объеме.После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся. Он добился от подрядчика завершения всех работ по благоустройству стадиона, в том числе, часть из них глава поселения оплатил за свой счет, приобретя для стадиона малые архитектурные формы «Спортивный комплекс» и «Лабиринт».- В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому должностному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с прекращением уголовного дела, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.Постановлением суда главе поселения назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.