 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог

В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены

В Бурятии суд применил к главе сельского поселения «Кижингинский сомон» меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Установлено, что 28 июня 2019 года мужчина, действуя от лица администрации, заключил с унитарным предприятием муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сельского стадиона. Цена контракта составляла 1,7 млн. рублей.

По завершении его срока, в ноябре 2019 года, работы в полном объеме не выполнены. Однако глава поселения вместо наложения штрафа на подрядчика за неисполнение обязательств, действуя незаконно, подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о полном благоустройстве стадиона.

На самом деле стоимость невыполненных работ в рамках контракта превысила 730 тысяч рублей. На основании актов, подписанных чиновником, на счета подрядной организации перечислены бюджетные денежные средства в полном объеме.

После возбуждения уголовного дела чиновник признал свою вину, раскаялся. Он добился от подрядчика завершения всех работ по благоустройству стадиона, в том числе, часть из них глава поселения оплатил за свой счет, приобретя для стадиона малые архитектурные формы «Спортивный комплекс» и «Лабиринт».

- В связи с тем, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемому должностному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с главой 51.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с прекращением уголовного дела, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Постановлением суда главе поселения назначен судебный штраф в размере 30 тыс. рублей.
штраф следствие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
Общество, 14.10.2020
В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Общество, 14.10.2020
Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
Общество, 14.10.2020
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
Общество, 14.10.2020
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
Общество, 14.10.2020
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
Общество, 14.10.2020
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
Общество, 14.10.2020
Он располагается в Могойтуйской больнице
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
В Бурятии чиновника оштрафовали на 30 тысяч за служебный подлог
Общество, 14.10.2020
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
В Бурятии проведут интернет-викторину о старообрядцах
Общество, 14.10.2020
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Сотрудники Байкальского заповедника применяют в научной деятельности фотоловушки
Общество, 14.10.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
В Улан-Удэ в магазине подростку продали алкоголь
Общество, 14.10.2020
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности
На озере Арей в Забайкалье может появиться «сказочный» парк
На озере Арей в Забайкалье может появиться «сказочный» парк
Общество, 14.10.2020
Здесь хотят создать большой развлекательный парк сказочной тематики с квестами и верховой ездой
Школьники Бурятии посоревнуются в сборке кубика Рубика
Школьники Бурятии посоревнуются в сборке кубика Рубика
Общество, 14.10.2020
Соревнования пройдут в онлайн-режиме
Бурятский боксёр Георгий Кушиташвили приехал в Бурятию
Бурятский боксёр Георгий Кушиташвили приехал в Бурятию
Общество, 14.10.2020
Спортсмен отдыхает, тренируется и проводит время с родными в Бичуре

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^