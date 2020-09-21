Легкоатлет из Бурятии выиграл «серебро» чемпионата России

Роман Троценко стал вторым на дистанции 800 метров
В воскресенье в Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
На дистанции 800 метров мастер спорта из Бурятии Роман Троценко завоевал серебряную медаль, показав время 1:49.10. Всего на 2 секунды Романа опередил спортсмен из Московской области Сергей Дубровский.
Напомним, в январе этого года на чемпионате ДФО по лёгкой атлетике в помещении в Иркутске Роман Троценко также занял второе место на этой же дистанции. Кроме этого, он победил в беге на 1500 м.
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