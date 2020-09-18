Местному общепиту рекомендовано ограничить время работы
В посёлке Агинское с 16 сентября до особого распоряжения запрещается проведение массовых культурных, спортивных, физкультурных, деловых и иных мероприятий с количеством участников более 50 человек. Соответствующее постановление подписал глава городского округа Андрей Дашин.
Владельцам объектов общественного питания рекомендовано ограничить время работы и приём коллективных заявок на проведение торжеств.
На территории посёлка будут проводиться мониторинговые обследования в отношении всех учреждений и объектов с целью контроля за проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции контактными лицами, выполнения ими требований постановлений главного санитарного врача. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В посёлке Агинское ограничены массовые мероприятия
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