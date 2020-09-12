Его искали с 7 сентября
Мужчина, которого искали с понедельника, нашёлся сам.
Как сообщал «Байкал-Daily», пропавшего вблизи города Бабушкин Кабанского района сборщика дикоросов искали сначала спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Затем к ним присоединились спасатели Бурятской поисково-спасательной службы.
Всего к поискам потерявшегося были привлечены 9 человек, 5 единиц техники. Поисковые работы велись с 7 сентября. Вечером 11 сентября мужчина вышел из леса самостоятельно, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии пропавший мужчина провёл в лесу несколько дней
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его искали с 7 сентября
Жители региона удивляются обильным осадкам в Оке
Мужчины потерялись в районе перевала «Пыхта»
Сапсёрфинг становится популярным в столице Бурятии
Чартерная программа была запущена в июле
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со службы
Победительнице вручили серебряный лотос, инкрустированный кораллами и бирюзой, и сертификат на 50 тысяч
Сейчас проходят лечение более 900 человек
В республике днём +12, +17 градусов
Александр Тимин более полувека работал в качестве художника-постановщика театра
Забайкальский экипаж выиграл «Индивидуальную гонку» с результатом 17 минут 47 секунд
У нового жильца оранжевые глаза, бандитское выражение мордочки, серая шубка и огромный полосатый хвост
Будут проложены противопожарные полосы общей протяжённостью 500 км
Монумент украсит воинскую часть, где служил генсек
В новой редакции указа об ограничительных мероприятиях утратили силу некоторые пункты