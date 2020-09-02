В Улан-Удэ устроят салют в честь 75-летия окончания Второй мировой

В Улан-Удэ масштабно отметят годовщину окончания Второй мировой войны



Весной этого года президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. До этого датой окончания Второй мировой было 2 сентября.



В этом году в Улан-Удэ впервые решили масштабно отпраздновать этот праздник, ведь всё-таки дата юбилейная – 75 лет.



Цветы с красно-жёлто-белой лентой



3 сентября в 10 часов в Улан-Удэ состоится акция «Цветы памяти». На Мемориале Победы первые лица Бурятии, военные и общественники возложат букеты из живых цветов, перевязанные красно-жёлто-белой лентой – символом Дальневосточной Победы.



Почётные караулы будут выстроены у Вечного огня, у памятника Маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, у памятника «Танк». Военные дадут оружейные залпы.



«Цветы памяти» - это дань памяти тем, кто сражался за мир и победил не только на фронтах и полях сражений Великой Отечественной войны, но и в боях Второй мировой войны на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и Северной Корее.



Также венки и цветы возложат у других памятников в Улан-Удэ и Бурятии, посвящённых воинам Великой Отечественной войны.



Впервые состоится военный парад



Также впервые в честь этой памятной даты состоится военный парад. По информации «Байкал-Daily», военный парад устроят в танковом соединении на станции Дивизионная.



Парад обещает быть весьма впечатляющим – шаг будут чеканить более 600 военнослужащих. Также пройдёт военная техника.



Вечерняя подсветка и фейерверк



В школах 3 сентября состоятся классные часы, беседы, посвящённые 75-летию окончания Второй мировой войны.



Кроме этого, в столице Бурятии пройдет акция «Свет мира». В Улан-Удэ вечерняя подсветка преобразится в цвета ленты медали «За Победу над Японией».



В 22:00 на острове Комсомольский военные устроят праздничный артиллерийский салют. Помимо залпов артиллерии, в небо будет выпущено около 300 фейерверочных зарядов.



В виртуальном режиме



Состоятся и ряд мероприятий в виртуальном режиме.



Так, каждый житель республики сможет принять участие в «Диктанте победы». Участникам предложат ответить на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф.



Жители и гости Улан-Удэ смогут посмотреть фильмы о войне в рамках акции «Великое кино великой страны». Зрителям по всей стране покажут культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова. Каждый фильм в противовес героическим батальным картинам рассказывает о трагической цене, которую заплатил советский народ за Победу, ставшей решающим вкладом в окончание Второй мировой войны. Трансляция фильма «Судьба человека» будет организована на сайте министерства культуры Бурятии.



Будет организована выставка дополненной реальности, которая поможет узнать жителям Бурятии о военном оснащении СССР времен Великой Отечественной войны и о ключевой роли победы Советского Союза в окончании этой войны. Посетители бесплатно смогут установить мобильное приложение и рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию. Скачать приложение можно на сайте https://www.ar75.ru/



Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года после разгрома японской армии войсками Советского Союза. В боях, которые проходили на Дальнем Востоке, в Маньчжурии и на севере Корейского полуострова, под командованием маршала Советского Союза Василевского приняло участие 1,5 миллиона солдат Красной армии, пограничные войска, Амурская военная флотилия и корабли Тихоокеанского флота. Именно победой над Японией в Маньчжурской операции была завершена Вторая мировая война. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них порядка 27 миллионов советских граждан.



