В Иркутске планируют создать музей каменного и бронзового века

Он будет расположен на территории парка имени Парижской коммуны



24 августа в Иркутске обсудили возможность строительства нового музея на базе уникального археологического памятника каменного и бронзового века – «Глазковского некрополя». Во встрече приняли участие жители Свердловского района и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Областному министерству культуры совместно с центром по сохранению историко-культурного наследия региона дано поручение собрать информацию и подготовить на имя президента РФ обращение о разработке соответствующей программы.



Также участники встречи затронули вопрос строительства в областном центре нового здания противотуберкулёзного диспансера. Ранее предполагалось начать возведение объекта в микрорайоне Синюшина гора. Жители территории высказались против. Профильным ведомствам поручено ещё раз вернуться к этому вопросу и дать новые предложения.



Среди других проблем, которые озвучили жители района – долевое строительство. Проблемные объекты завершат при помощи федерального и областного финансирования. Скоро возобновят работы на здании по улице Сергеева, 3. Завершить их планируют в 2021 году. В Иркутской области ещё 21 недостроенный многоквартирный дом приравнены к проблемным объектам.



Кроме этого, правительство региона продолжит работу по поддержке молодых семей. Сейчас в области действует программа «Молодым семьям – доступное жильё». В 2020 году поддержку получат 734 семьи, на эти цели из федерального бюджета выделено около 52 млн рублей, из областного - 401 млн рублей, из муниципальных – 157 млн. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



