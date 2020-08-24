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В Улан-Удэ строят центр ядерной медицины

В Улан-Удэ строят центр ядерной медицины
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Бурятия станет одним из центров развития ядерной медицины в России

В этом году в столице Бурятии на территории республиканского клинического онкодиспансера началось строительство объекта «Центр ядерной медицины Улан-Удэ».

- В настоящее время ведутся работы по проекту организации строительства, устройству котлована и фундаментной плиты здания центра, возведению надземной части и устройству наружных сетей. Строительство данного объекта ведётся по графику, в полном объёме и будет завершено к концу 2021 года, – рассказали в управлении капитального строительства.

Ежегодно в центре предполагается проводить более 7 тысяч исследований по диагностике злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Предполагается, что создание центра ядерной медицины позволит увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях до 55,5% к 2023 году, также снизить смертность от данного вида заболеваний до 171,2 на 100 тысяч населения к 2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой системы – на 8% к 2025 году.

- Это очень важный и необходимый для нас центр. Онкологические заболевания во всем мире, в России, в Бурятии идут с приростом, и важно на самых ранних стадиях их выявлять, когда ещё можно вылечить. И вот именно центр ядерной медицины создаёт условия, когда можно выявлять болезнь на ранних стадиях там, где это сложно сделать: это новообразования головного мозга и в других локализациях. В этом центре будут производиться радиофармпрепараты. А «срок жизни» радиофармпрепаратов исчисляется в часах, то есть их нельзя купить где-то в Москве и привезти к нам. Мы их будем здесь производить и даже сможем доставлять в соседние регионы в кратчайшие сроки, – заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Продолжается строительство и других объектов здравоохранения в Бурятии – лечебно-лабораторного корпуса со стационаром на 150 коек Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера, поликлиник в Тарбагатайском и Курумканском районах РБ с суточным посещением 200 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
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