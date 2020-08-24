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Легкоатлет из Бурятии взял медаль престижного всероссийского турнира. Видео

Легкоатлет из Бурятии взял медаль престижного всероссийского турнира. Видео
Общество, 
Николай Вербицкий выступает в беге на 800 метров

Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий завоевал бронзовую медаль в беге на 800 метров на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Мемориал Братьев Знаменских». Традиционный ежегодный турнир завершился 22 августа в Смоленске.

Победу на дистанции 800 метров одержал Константин Холмогоров (Москва/Пермский край). Он показал результат 1:47.25. Вторым стал представитель Московской и Белгородской областей Сергей Дубровский (1:47.43). Пришедший третьим Николай Вербицкий пробежал 800 метров за 1:49.37.


«Мемориал братьев Знаменских» входит в число самых престижных в России легкоатлетических соревнований – наряду с чемпионатом страны и Кубком России. Однако в последние годы лёгкая атлетика России переживает трудные времена из-за допинговых скандалов и отстранения от Олимпийских Игр. А вот как итоги нынешнего «Мемориала братьев Знаменских» описало издание «Весь спорт»:

«В соревнованиях, входящих в ТОП-3 самых крутых в России, даже в эпоху отстранения от международных стартов и в период пандемии коронавируса, не выступил почти никто из лидеров (максимум – полтора). С сожалением приходится констатировать, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики даже в таких благоприятных условиях не способна организовать сколько-нибудь интересный турнир».

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале Николай Вербицкий завоевал серебро зимнего чемпионата России в помещении.
спорт легкая атлетика
 
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