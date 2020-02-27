Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России

В предварительных забегах Николай Вербицкий показал лучшее время



С 25 по 27 февраля в Московском легкоатлетическом манеже ЦСКА проходил юбилейный 50-й зимний чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении.



В соревнованиях приняли участие сильнейшие российские атлеты, победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.



Мастеру спорта Николаю Вербицкому из Бурятии удалось завоевать серебро чемпионата в беге на дистанции 800 метров.



В предварительных забегах Николай показал лучшее время дистанции - 1.48.37. В финале спортсмен пришёл к финишу вторым с результатом 1.49.38.



Николай Вербицкий тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.



В чемпионате в беге на 800 метров также приняли участие мастера спорта из Бурятии – Роман Троценко и Оксана Котыхова, сообщает пресс-служба минспорта республики.

