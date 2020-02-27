 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Февраля

26 Февраля

Популярное

Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России

Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России
Общество, 
В предварительных забегах Николай Вербицкий показал лучшее время

С 25 по 27 февраля в Московском легкоатлетическом манеже ЦСКА проходил юбилейный 50-й зимний чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие российские атлеты, победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.

Мастеру спорта Николаю Вербицкому из Бурятии удалось завоевать серебро чемпионата в беге на дистанции 800 метров.

В предварительных забегах Николай показал лучшее время дистанции - 1.48.37. В финале спортсмен пришёл к финишу вторым с результатом 1.49.38.

Николай Вербицкий тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.

В чемпионате в беге на 800 метров также приняли участие мастера спорта из Бурятии – Роман Троценко и Оксана Котыхова, сообщает пресс-служба минспорта республики.
спорт чемпионат России легкая атлетика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В заказнике в Забайкалья появился джейран
В заказнике в Забайкалья появился джейран
Общество, 27.02.2020
Джейрана впервые увидели пограничники
Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России
Легкоатлет из Бурятии завоевал серебро чемпионата России
Общество, 27.02.2020
В предварительных забегах Николай Вербицкий показал лучшее время
В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга
В Бурятии супруга ОМОНовца 23 года борется за жизнь супруга
Общество, 27.02.2020
История семьи сапёра попала в книгу «Мои земляки»
Бурятская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе
Бурятская спортсменка взяла бронзу чемпионата Европы по стрельбе
Общество, 27.02.2020
Анастасия Деревягина из Бурятии выступала в паре с спортсменом из Липецкой области
Три ледовые переправы открыли в Бурятии
Три ледовые переправы открыли в Бурятии
Общество, 27.02.2020
Ледовые дороги появились местности Курбулик в Баргузинском районе
Иркутянин выиграл мотогонки на льду
Иркутянин выиграл мотогонки на льду
Общество, 27.02.2020
Состязания состоялись в Красноярске
Впечатляющая посадка самолёта на лёд Байкала попала на видео
Впечатляющая посадка самолёта на лёд Байкала попала на видео
Общество, 27.02.2020
Пилот приземлил самолёт на большое поле чистого льда Байкала
В улан-удэнском СИЗО не хватает веника и Библии
В улан-удэнском СИЗО не хватает веника и Библии
Общество, 27.02.2020
На их отсутствие пожаловались бурятскому омбудсмену люди, содержащиеся в СИЗО
Первый канал снял сюжет о Сагаалгане в Кремле
Первый канал снял сюжет о Сагаалгане в Кремле
Общество, 27.02.2020
Видео показали в передаче «Доброе утро»
В Бурятию лесхоз получил новый трактор
В Бурятию лесхоз получил новый трактор
Общество, 27.02.2020
Новый лесохозяйственный трактор поступил в Кижингинский лесхоз
Бурятия произвела фурор в Кремле
Бурятия произвела фурор в Кремле
Общество, 27.02.2020
Бурятская юрта в Кремле, очереди к эмчи-ламам, арт-объекты и концерт, от которого «ахнули» зрители – в Москве завершилось празднование Сагаалгана  
В Улан-Удэ молодожёны приехали в ЗАГС на фурах
В Улан-Удэ молодожёны приехали в ЗАГС на фурах
Общество, 27.02.2020
Большегрузы молодожёнов были украшены как жених и невеста. ВИДЕО
Забайкалец ограбил новую знакомую
Забайкалец ограбил новую знакомую
Общество, 27.02.2020
Ущерб составил 16 тысяч рублей
В Бурятии 1,3 тонны бесхозного нефрита отдали государству
В Бурятии 1,3 тонны бесхозного нефрита отдали государству
Общество, 27.02.2020
Нефрит изъят в рамках доследственных проверок
^