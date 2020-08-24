В Улан-Удэ появилась «музыкальная» лестница

Ступени раскрашены как клавиши фортепиано
В Улан-Удэ во дворе улицы Сосновая, 14 в микрорайоне ПВЗ жители двора необычно раскрасили лестницу. На ступенях изображены чёрно-белые клавиши пианино. Фотографию опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
Пользователи Сети остались в восторге от «музыкальной» лестницы: «Оригинально», «Весело», «Большие молодцы!», «Фантазия работает, молодцы!», «Нотный стан, с музыкой веселее шагать», «Молодцы», «Просто люди делают мир лучше!», писали в комментария люди.
В прошлом году на ПВЗ разукрасили стену дома
. «Бездушный кусок бетона по улице Октябрьская, 44 превратили в стильный concept wall с национальными оттенками», - заявлялось тогда. Граффити получилось довольно эффектным.
Ступени раскрашены как клавиши фортепиано
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