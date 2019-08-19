На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити

«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
Сегодня утром в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео, где молодые люди разукрашивают стену на ПВЗ.
- Бездушный кусок бетона по улице Октябрьская, 44 превратили в стильный concept wall с национальными оттенками. Ну, как вам такой дизайн-код города? – так подписано интересное видео.
Судя по ролику, граффити действительно получилось довольно эффектным.
Пользователи остались в полном восторге от работы райтеров:
«Вот так бы везде стены украсить. Убрать с заборов рекламу, а на её место картину. А то все эти бумажки портят так вид. Респект художникам»
«Дайте им больше места для работы, чтобы все эти мрачные стены носили какой-нибудь позитив с национальным колоритом. Почему всем надо что-то говорить»
«Побольше бы таких граффити»
Некоторые просят творческих ребят поработать в их микрорайонах.
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«Побольше бы таких граффити», пишут горожане в Сети
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