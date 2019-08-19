На ПВЗ в Улан-Удэ появилось граффити

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райтеры разукрасили стену на ПВЗ. Прям очень круто 👍 бездушный кусок бетона по ул. Октябрьская, 44 превратили в стильный concept wall с национальными оттенками. ну, как вам такой дизайн-код города?