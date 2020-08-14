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В Бурятии на строительство дацана приезжают семьями

В Бурятии на строительство дацана приезжают семьями
Общество,  Фото:страница Буддийской Сангхи России
Дворец Будды Ваджрадхары будет единственным в мире

В Иволгинском районе Бурятии продолжается строительство нового Янгажинского дацана. Возводится единственный в мире Дворец Будды Ваджрадхары - Очирдари Бурханай ордон.

Открытие Дворца планируется в этом году, сообщили в пресс-службе Буддийской Сангхи России.


Дацан строят не только представители Сангхи, но и верующие.

- Буда Цыденов лама, ламы дацана и все верующие приезжают помогать в строительстве дворца. Люди приезжают организациями. Приезжают одноклассники, выпускники университета, бизнесмены, политики, пенсионеры, и все, кто может работать, пытаются внести свою лепту, - отмечают в Сангхе.

Жители Бурятии трудятся на строительства также семьями и большими родами.

Помимо этого, кто-то из верующих помогает финансово, кто-то продуктами. «Любая помощь необходима», - поясняют священнослужители.

Вчера сюда приезжал заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов. Он осмотрел строительство дворца и узнал, какая ещё помощь необходима.



Все, кто хочет помочь финансово в возведении дацана, могут перечислить средства на счета с помощью «Мобильного банка» по номерам телефонов - 89835369738 Жаргалма Цыден-Ешеевна - кассир дацана, либо 89247788993 - Буда Цырендоржиевич.

Строительство нового Янгажинского дацана было начато в 2017 году.

Янгажинский дацан тесно связан с 12-м Пандидо Хамбо Ламой Даши-Доржо Итигэловым, где он был ширээтэ-ламой (настоятелем) с 1904-го по 1911-ый год. Во время русско-японской войны Даши-Доржо Итигэлов, перед отправкой на фронт благословил 300 казаков, и все они вернулись живыми.

При его поддержке и помощи были возведены дуганы Чойра, Дэважин, Майдар. Итигэлов пожертвовал на строительство всё своё состояние — около 15 тысяч рублей. Положив начало строительству, он собрал значительную сумму и от сельчан.

На территории Янгажинского дацана летом 1927 года Даши-Доржо Итигэлов принял решение уйти из этого мира, чтобы вновь вернуться к верующим через 75 лет. Хамбо Лама собрал учеников и велел им читать специальную молитву для умерших. Ученики не стали читать её при живом Учителе, тогда Хамбо Лама начал сам. Его последователи подхватили, и под общую молитву Итигэлов ушёл в нирвану.

В 1938 году во время сталинских гонений на религию Янгажинский дацан был закрыт. Многие ламы были репрессированы. Дуганы и сумэ были разобраны. В 1940 году жилые дома бывшего дацана были переданы в распоряжение Иволгинского исполкома.

Возрождён в 2017 году.


буддизм дацан
 
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