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В Иркутской области ожидаются заморозки

В Иркутской области ожидаются заморозки
Общество,  Фото:pixabay.com
Столбик термометра может опуститься до -2

По информации Иркутского гидрометцентра, 15 августа местами в Катангском районе, а 16-17 августа местами в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки до 0,-2.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной плёнкой, нетканым материалом, соломой. Примите необходимые меры предосторожности, - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.


заморозки
 
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