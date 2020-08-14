В Иркутской области ожидаются заморозки

Столбик термометра может опуститься до -2



По информации Иркутского гидрометцентра, 15 августа местами в Катангском районе, а 16-17 августа местами в северных и верхнеленских районах ожидаются заморозки до 0,-2.



- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие полимерной плёнкой, нетканым материалом, соломой. Примите необходимые меры предосторожности, - предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.





