Жителей Бурятии призвали «пристегнуть себя и своё будущее»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла на улицах Баргузина



Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Пристегни себя и своё будущее!» на центральных улицах села Баргузин.



С водителями вели профилактические беседы. Полицейские призвали автолюбителей всегда пристёгивать своих детей, либо садить их в автокресло, а самых маленьких перевозить в автолюльке.



Автоинспекторы объяснили, что правильно установленное детское автокресло защитит ребёнка от падения при столкновении или рёзком маневре автомобиля, а также компенсирует часть силы удара при аварии.



Каждому водителю были вручены письма–памятки о правильном использовании детских удерживающих устройств, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



К слову, недавно новый клип представил певец из Баргузина Сергей Бураченков.



