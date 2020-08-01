Акция прошла на улицах Баргузина
Сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Пристегни себя и своё будущее!» на центральных улицах села Баргузин.
С водителями вели профилактические беседы. Полицейские призвали автолюбителей всегда пристёгивать своих детей, либо садить их в автокресло, а самых маленьких перевозить в автолюльке.
Автоинспекторы объяснили, что правильно установленное детское автокресло защитит ребёнка от падения при столкновении или рёзком маневре автомобиля, а также компенсирует часть силы удара при аварии.
Каждому водителю были вручены письма–памятки о правильном использовании детских удерживающих устройств, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
К слову, недавно новый клип представил певец из Баргузина Сергей Бураченков.
Жителей Бурятии призвали «пристегнуть себя и своё будущее»
Общество, Фото:
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