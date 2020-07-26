Подросток увидел в коробке бумажные купюры и решил её украсть
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего горожанина по подозрению в грабеже.
Следователем установлено, что молодой человек у всех на глазах украл коробку для сбора пожертвований, установленную в продуктовом магазине. Подозреваемый пояснил, что увидел в коробке, помимо мелких монет, бумажные купюры и решил забрать деньги.
Украденные деньги в сумме около тысячи рублей он потратил на личные нужды.
- Молодой человек ранее не судим, учится в седьмом классе. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов за бродяжничество. Состоит на профилактическом учёте в ПДН, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».
В Улан-Удэ семиклассник украл коробку с пожертвованиями из магазина
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