В Улан-Удэ семиклассник украл коробку с пожертвованиями из магазина

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подросток увидел в коробке бумажные купюры и решил её украсть



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 16-летнего горожанина по подозрению в грабеже.



Следователем установлено, что молодой человек у всех на глазах украл коробку для сбора пожертвований, установленную в продуктовом магазине. Подозреваемый пояснил, что увидел в коробке, помимо мелких монет, бумажные купюры и решил забрать деньги.



Украденные деньги в сумме около тысячи рублей он потратил на личные нужды.



- Молодой человек ранее не судим, учится в седьмом классе. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов за бродяжничество. Состоит на профилактическом учёте в ПДН, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

