Сейчас лечение проходят свыше 900 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 часов 22 июня зарегистрировано 2634 случая заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1441.
Накануне насчитывалось 2591 случай заражения COVID-19 за весь период, за минувшие сутки выявлено 43 новых больных.
Из 43 новых случаев COVID-19: 1 человек – прибывший из региона РФ, 9 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 5 человек – обследованы в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. На сегодня круг контактных лиц составляет 1574 человека, все лабораторно обследованы.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1714 человек, в том числе за минувшие сутки – 46. Умерло 18 человек.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 549 больных, из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 353 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 7 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 человек).
В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 5 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах находится 74 человека.
В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
Общество, Фото:
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