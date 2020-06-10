Осуждённая Юлия впервые взяла карандаш в руки, находясь в СИЗО
В исправительных учреждениях Бурятии стартовал конкурс «В зоне талантов». Номинации самые разные: это и демонстрация гибкости или феноменальной памяти, и выдающиеся творческие способности.
Первыми своими таланты решили показать осуждённые женщины - для участия в конкурсе нужно было представить небольшой видеоролик и рассказать о своих достижениях. Всего в исправительной колонии №7 в финал отобрали работы трех участниц.
- Осуждённая Любовь – представительница от отряда №1, поразила членов жюри своей выносливостью, она прыгает через скакалку так, что с ней никто не может тягаться в отряде. Раиса, представлявшая отряд №2, в свои 62 года тоже отличается физической силой, она выполняет тибетскую гимнастику, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Но самой талантливой признали осужденную Юлию из отряда № 3. Она прекрасно поёт, играет на гитаре, делает скульптуры и кукол, рисует картины маслом. Примечательно, что все свои творческие способности она открыла, только находясь в местах лишения свободы.
- Впервые я взяла карандаш в руки, когда находилась в следственном изоляторе, это было в 2015 году, - рассказывает Юлия.
С тех пор она успела принять участие во многих творческих конкурсах среди осуждённых и уже не раз награждалась.
В Бурятии выбрали самую талантливую осуждённую
Общество, Фото:
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