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В Бурятии вор утащил украденное домой

В Бурятии вор утащил украденное домой
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспользовался отсутствием хозяев

4 июня жительница Бурятии обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже в селе Алла Курумканского района. Собственница дома сообщила, что неизвестный выставил окно на её веранде. Из помещения он украл кухонную утварь и спортивную экипировку. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Заявительница около месяца назад переехала в другой район республики, попросив присматривать за жилищем родственников. Отсутствием хозяев и воспользовался подозреваемый - неработающий, ранее судимый за кражи 57-летний местный житель. Мужчина был задержан полицейскими, по месту жительства изъято украденное.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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