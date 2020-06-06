Мужчина воспользовался отсутствием хозяев
4 июня жительница Бурятии обратилась в полицию с заявлением о квартирной краже в селе Алла Курумканского района. Собственница дома сообщила, что неизвестный выставил окно на её веранде. Из помещения он украл кухонную утварь и спортивную экипировку. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Заявительница около месяца назад переехала в другой район республики, попросив присматривать за жилищем родственников. Отсутствием хозяев и воспользовался подозреваемый - неработающий, ранее судимый за кражи 57-летний местный житель. Мужчина был задержан полицейскими, по месту жительства изъято украденное.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии вор утащил украденное домой
Общество, Фото:
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