Медучреждения Иркутской области вернут к обычному режиму работы

Весной многие лечебные учреждения были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией



В Иркутской области постепенно возобновят штатный режим работы медицинских учреждений. Об этом шла речь сегодня на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



Весной многие лечебные учреждения области были перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом приём и лечение пациентов с другими заболеваниями были частично приостановлены. Врио губернатора Игорь Кобзев поставил региональному министерству здравоохранения новую задачу: постепенно возобновить штатный режим работы медицинских учреждений.



- У нас свободно около 50% коечного фонда. Давайте посмотрим, проанализируем, нужно ли нам держать такой резерв, - отметил Кобзев.



За последние сутки в Иркутской области коронавирусная инфекция выявлена у 95 человек. За весь период диагностики подтверждено 2542 случая COVID-19. Четверть из них – 566 человек – уже выздоровели. Почти половина инфицированных – 1104 человека – это вахтовики, ещё 150 пациентов прибыли из других регионов страны и находились на обсервации.

