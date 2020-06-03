При высадке деревьев учитывается мнение жильцов
В Улан-Удэ управляющие компании и ТСЖ освежают придомовые территории с помощью зелёных насаждений. У домов 36, 42, 44 по улице Комсомольская, 25, 27 по ул. Октябрьская, 10, по ул. Лимонова высадили 150 саженцев берёзы, черёмухи, ели и 240 саженцев кустарников.
В управляющей организации заверили, что при посадке учитывается мнение жильцов.
На ул. Лимонова, 10,12 посадили 30 саженцев берёзы, черёмухи и ели.
В 2020 году за счёт местного бюджета будет высажено 23 тысяч деревьев, сообщили в пресс-службе мэрии.
Во дворах Улан-Удэ высадили берёзы, ели и черёмуху
Общество, Фото:
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