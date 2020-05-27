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В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса

В Бурятии появилась новая огненно-штурмовая полоса
Общество,  Фото:из архива
Военные смогут преодолеть более 20 препятствий

На специализированном полигоне в Бурятии создана новая огненно-штурмовая полоса. Она предназначена для проведения интенсивной подготовки огнемётных расчётов и специалистов РХБ разведки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Это крупное сооружение, длинной около 250 метров, включает в себя более 20 препятствий различной специфики и сложности преодоления. В частности, это каменные и деревянные стенки различной высоты, канатная дорога, подвесной мост, разрушенное здание, лабиринт, проволочные заграждения, тоннели и рвы разной глубины и протяжённости.

Кроме того, на полосе могут быть устроены огненные преграды, аудио сопровождение, имитирующее разрывы снарядов, мин, пулемётный огонь, применение авиации.

В минувшем году в полевом лагере отдельного мотострелкового соединения на полигоне «Князе-Волконский» была создана подобная полоса. В её состав вошли девять препятствий и огневой рубеж, в частности динамическая стена, проволочное заграждение, барьер, рукоход и другие.

Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя. В Восточном военном округе уже создано более 15 подобных сооружений.
военнослужащие
 
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