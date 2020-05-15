В регионе зафиксировано 22 инцидента за весь отопительный период
Во всех муниципальных образованиях Забайкальского края успешно завершён отопительный сезон 2019-2020. Об этом главы районов отчитались на видеоконференции перед главой краевого министерства ЖКХ Евгенией Батуевой.
- В этом году на территории Забайкальского края зафиксировано 22 инцидента за весь отопительный период. Для сравнения - в прошлом годом их было 34. Масштабных аварий не было допущено, все отнеслись к своей работе добросовестно. Отопительный период был непростой, но мы справились,- рассказала глава министерства ЖКХ Забайкальского края Евгения Батуева.
На подготовку отопительного периода 2019-2020 годов из краевого бюджета было выделено более 487 тысячи рублей. Фактически на модернизацию объектов теплоэнергетики и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры израсходовано более 483 тысяч рублей. Остаток суммы в 2020 году возвращен в краевой бюджет, в связи с экономией, сложившейся по результатам торгов.
Нормативный запас топлива для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 составил 8883 тысяч тонн. Сейчас запас твёрдого топлива - 63,314 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отопительный сезон прошёл без аварий.
Отопительный сезон завершили в Забайкалье
Общество, Фото:
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