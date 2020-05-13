Инциденты на теплотрассах, водоводах и котельных были устранены в течение нормативных сроков
В Бурятии завершается отопительный сезон – он длился 237 дней. В семи районах и Улан-Удэ подача тепла на днях уже была прекращена – погода позволила это сделать. Как отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин, отопительный сезон прошёл в штатном режиме.
- Зиму мы прошли без аварий на объектах теплоснабжения. Были отдельные инциденты на теплотрассах, водоводах и котельных, но они были устранены в течении нормативных сроков, – подчеркнул министр.
Так, отопительный сезон завершился в Улан-Удэ, Иволгинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Тункинском и Закаменском районах республики. До 31 мая отопительный сезон завершится в всех остальных муниципальных образованиях, в том числе и в северных районах.
- Завершение сезона – не повод расслабляться для предприятий ТЭК и ЖКХ. Уже началась подготовка к следующей зиме, чтобы жители могли встретить её в тепле и уюте. Муниципальные образования разработали план мероприятий, - добавил Николай Рузавин.
На первоочередные мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено 150 млн. рублей из бюджета республики. Что касается столицы Бурятии, здесь продолжается модернизация и реконструкция коммунальных сетей теплоснабжения, в том числе за счет средств федерального бюджета. В 2020 году будет модернизировано 5 км. сетей в юго-западной части Улан-Удэ и в районе площади Славы, сообщили в пресс-службе минстроя республики.
Отопительный сезон в Бурятии прошёл без аварий
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