 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Мая

09 Мая

08 Мая

Популярное

В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом

В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом
Общество, 
За сутки в регионе выявили 35 новых больных COVID-19

По состоянию на 10 мая, в Забайкальском крае зарегистрировано 344 лабораторно подтверждённых случая заболевания COVID-19, 41 из них – дети. За сутки было выявлено 35 новых больных.

Врачи в Забайкалье вылечили за всё время 111 человек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заболевания зарегистрированы в Чите и Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском и Ононском районах края.

В Иркутской области за сутки выявлено 25 новых случаев заражения. Итого стало 314 подтверждённых случаев коронавируса.

За весь период выздоровел 81 пациент, умерли шесть человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 8.00 10 мая зарегистрировано 620 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 177 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 6 человек. Умерло 5 человек (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020). Проходят лечение в стационарах 287 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 151 человек. 



коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом
В Забайкалье 344 случая заражения коронавирусом
Общество, 10.05.2020
За сутки в регионе выявили 35 новых больных COVID-19
Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
Коронавирус проник в ещё один район Бурятии
Общество, 10.05.2020
Круг контактных лиц составляет 278 человек
В Бурятии мужчина во время ссоры выстрелил в сожительницу
В Бурятии мужчина во время ссоры выстрелил в сожительницу
Общество, 10.05.2020
Полицейские нашли стрелка в заброшенном здании недалеко от дома
В Бурятии издали книгу о Герое Советского Союза Прокофии Сенчихине
В Бурятии издали книгу о Герое Советского Союза Прокофии Сенчихине
Общество, 10.05.2020
Книга вручается ветеранам, активным добровольцам, библиотекам школ города и республики
«Плохой Улан-Удэ»: Илья Варламов рассказал о недостатках столицы Бурятии
«Плохой Улан-Удэ»: Илья Варламов рассказал о недостатках столицы Бурятии
Общество, 10.05.2020
Он перечислил всё, что ему не понравилось в городе: обилие табличек и вывесок на зданиях, развязку около Центрального рынка, стаи бродячих собак и т.д.
В Бурятии потушили 2 лесных пожара
В Бурятии потушили 2 лесных пожара
Общество, 10.05.2020
Всего с огнём накануне боролись 195 человек
В Бурятии детская студия представила клип на песню «Мы не хотим войны»
В Бурятии детская студия представила клип на песню «Мы не хотим войны»
Общество, 10.05.2020
Съёмки клипа проводились весной и летом 2019 года в небольших сёлах Бурятии  

В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Фонарики Победы»
В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Фонарики Победы»
Общество, 10.05.2020
Они зажгли в своих домах, квартирах  свечи и фонарики в знак памяти о воинах, сражавшихся во время Великой Отечественной войны
В Бурятии 620 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 620 случаев заражения коронавирусом
Общество, 10.05.2020
За сутки выявили 50 новых больных COVID-19
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 10.05.2020
Местами ожидается дождь и снег
День Победы в Улан-Удэ завершился салютом. Фоторепортаж
День Победы в Улан-Удэ завершился салютом. Фоторепортаж
Общество, 10.05.2020
Военные устроили салют на острове Комсомольский
Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы
Улан-удэнцы зажгли в окнах фонарики в честь Дня Победы
Общество, 10.05.2020
Необычной памятной акцией завершилось празднование 75-летие Победы
Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая
Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая
Общество, 10.05.2020
Режим самоизоляции продлён, но по-прежнему касается не всех предприятий
Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа
Мэдэгма Доржиева пошутила, что её единственными зрителями были три бомжа
Общество, 09.05.2020
Улан-удэнцы пели сегодня песню «День Победы» на балконах. ВИДЕО
В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз
В Улан-Удэ юные тхэквондисты и их родители отжались почти три тысячи раз
Общество, 09.05.2020
Самому юному участнику акции «Рекорд Победы» четыре года. ВИДЕО

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^