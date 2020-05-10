В Бурятии 620 случаев заражения коронавирусом

В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 8 тяжёлых взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, на ИВЛ пациентов нет.





По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8.00 10 мая зарегистрировано 620 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Накануне было 570 случаев заражения - таким образом, за минувшие сутки диагноз подтвердили ещё у 50 человек.За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 177 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано с выздоровлением 6 человек. Умерло 5 человек (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020). Проходят лечение в стационарах 287 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате 151 человек.- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1433 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 442 576 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле. – сообщили в республиканском оперативном штабе.На 8:00 ч. 10 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 287 больных, среди них 31 ребёнок (1 ребенок с пневмонией).На амбулаторном лечении на 08.00 10 мая находится 151 больной COVID-19 с лёгким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания – 78 человек.