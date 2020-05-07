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В Бурятии артистка «Байкала» через суд добилась досрочной пенсии

В Бурятии артистка «Байкала» через суд добилась досрочной пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионный орган не хотел включать стаж работы в цирковой школы

В прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась артистка балета Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал». Женщина заявила о нарушении её пенсионных прав.

- Пенсионный орган отказал заявительнице в установлении досрочной страховой пенсии по старости, не засчитав период её работы в Бурятской республиканской цирковой школе с мая 1999 года по октябрь 2001 года. Отказ мотивирован тем, что школа является учреждением дополнительного образования и не относится к театрам и другим театрально-зрелищным предприятиям, дающим право на пенсию за выслугу лет, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Однако законом предусмотрено включение в специальный стаж работы артиста балета без указания конкретной организации.

В суд было направлен иск заявление об обязании пенсионного органа включить в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по старости период работы заявительницы по профессии артист в Бурятской республиканской цирковой школе и назначить указанную пенсию.

Советский районный суд Улан-Удэ исковые требования удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу.

прокуратура пенсионеры театр "Байкал"
 
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