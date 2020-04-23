В Бурятии создадут статую великого йогина

Также планируется провести ремонт в дугане Соодой ламы



В Бурятии создадут статую великого йогина - Соодой ламы. Об этом сообщается в официальной группе Курумканского дацана в соцсети.



- По инициативе спонсора началось возведение 160-сантиметровой статуи перерожденца Нагарджуны – Соодой Ламы. На территории нашего дацана стоит один дуган, очень давно названный дуганом Соодой Ламы, но до сих пор пустовавший. Теперь пришло время его открыть. Мы ежегодно молились, провели множество различных мероприятий, посвящённых перерожденцу Нагарджуны. И вот в последние несколько лет благословение, присутствие Соодой Ламы стало ощущаться всё сильнее: нашли место его затвора, в котором он реализовал радужное тело, нам открылась его мантра, у нас появилась его садхана – практика, появились первые его последователи, с успехом практикующие лечебную мантраяну. Теперь наш главный спонсор предложил возвести его статую, - отмечает Олег Намжилов (Еши Намжил лама), шэрээтэ лама дацана.



Он добавляет, что всё идёт к открытию дугана и к постоянным практикам в нём. «Думаю, что он сам ведёт нас к этому, чтобы помочь в это тяжёлое время как можно большему количеству людей, чтобы быстрее реализовались творческие способности, и приблизить наше Просветление», - пишет шэрээтэ лама дацана.



- Одно из предсказаний Соодой Ламы гласит: «Хулгана елдэ хубилган ерэхэ – В год Мыши придёт перерожденец». Может быть, в этой статуе воплотится дух великого нашего земляка. Уверен, что в первый год 12-летнего цикла – год Мыши – возведение и открытие такого сооружения положат самые благие и основательные причины для достижения Просветления. Заложится самое лучшее и нужное для нашего времени. Он ведь один из самых близких по времени к нам мастеров буддийской йоги, которые сумели реализовать радужное тело, - утоняет шэрээтэ лама дацана.



Он также сообщил, что нужно отремонтировать, утеплить внутри потолок, пол, стены дугана и установить алтарь. Необходимо снаружи утеплить, обшить стены, установить тёплый тамбур с дверями, поменять окна, кровлю. Изготовить и установить необходимые буддийские украшения, орнаменты, символы.



Олег Намжилов пригласил всех верующих, земляков, людей доброй воли принять участие в благом деле – ремонте и отделочных работах дугана Соодой Ламы.



Пожертвования можно внести в кассу дацана или перечислить на банковскую карту, привязанную к определённому телефону, с обязательной пометкой «Дуган Соодой Ламы». Узнать номер телефона можно в группе Курумканского дацана во «ВКонтакте».



«Будда говорил: «Чем труднее времена, тем ценнее добродетель». В тяжёлое время благими поступками лучше очищается негативная карма, чем в благоприятное время. Да будет благо!», заключает шэрээтэ лама дацана.



Справка:



Цыден Соодоев родился в 1846 году в Элэсуне. В 7 лет родители отдали его хувараком в Баргузинский дацан. В 1861 году его, как одного из наиболее успевающих учеников, отправили учиться в Тамчинский дацан в резиденцию Хамбо-ламы. Защитив ученую степень «гэбши», он вернулся в Баргузинский дацан и служил в должности III заместителя настоятеля. В 1881 г. был направлен в Лхасу, учился в духовной академии знаменитого монастыря Балдан-Брейбуч хинд. Там он изучал многие восточные языки.



В 1894 г. Цэдэн Соодоев был избран настоятелем Баргузинского дацана. В 1896 г. в составе делегации баргузинских бурят участвовал в торжествах по случаю коронации Николая II и был награждён «Большой золотой медалью». В 1908-1914 гг., вместе со своим другом, сподвижником Аранжабой ламой, посетил страны – Индию, Цейлон, Непал, Бутан, Бирму, Японию.



Соодой лама имел широкий круг знаний, в совершенстве владел астрологией (зурхайша эрдэмтэн), методами народной медицины, основанной на тибетских трактатах, бывал в Москве, Санкт-Петербурге; за рубежом он достойно представлял свой народ, его культуру.



Соодой лама имел необыкновенные способности: мог переходить реки по поверхности воды, взбираться на крутые склоны Бархан-Уулы, легонько взлетая при этом, под дождем он оставался сухим и др. Он был признан перерожденцем индийского философа Нагарджуны (II в. н.э.) – основоположника буддийского учения Махаяны.



В апреле 1916 г. Соодой ламы не стало, он умер на 71 году жизни. Он ушел, проведя редчайший обряд в буддийской практике – обряд «джа-лю» – «превращение тела в радугу».



В 1970-х годах по инициативе Ц.-Б. Х. Эрдыниева жители с. Элэсун собрали средства, сложили кирпичный фундамент и поставили на нём чугунный субурган в честь Соодой ламы.

