В Бурятии врачебно-физкультурный диспансер пришёл на помощь поликлинике

Медики в Улан-Удэ показывают замечательный пример взаимовыручки во время пандемии
В Бурятии сейчас напряжённая ситуация с коронавирусом. На сегодня количество случаев заражения коронавирусом в республике за сутки выросло до 61. Число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с девяти до 12-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. И сейчас лечение в республиканской инфекционной больнице продолжают 47 человек. С утра сообщалось о госпитализации ещё одного человека с подтверждённым диагнозом.
После того, как в регионе начали выявляться больные коронавирусом, республика сплотилась. Волонтёры шьют маски и передают их медицинским работникам, доставляют продукты, лекарства маломобильным и пожилым людям и т.д. Также после известия о том, что специалисты «инфекционки» остались «жить» в больнице, улан-удэнцы решили их поддержать в нелёгкую минуту и одаривали фруктами, продуктами, постельным бельём, а также подарили биотуалеты.
Сами медики активно помогают друг другу в борьбе с коронавирусом. Так, сотрудники Республиканского врачебно-физкультурного диспансера присоединились к своим коллегам из поликлиники № 6.
- В период пандемии произошла мобилизация всех имеющихся ресурсов, в том числе в здравоохранении. С учётом того, что в здравоохранении, особенно в первичном звене – поликлиниках, и до этого присутствовал кадровый дефицит, в создавшихся условиях это обострило ситуацию, и нагрузка на наших докторов, наших медицинских сестёр в поликлиниках кратно возросла, - отмечает главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.
И, как все знают, на сегодня все профилактические медицинские осмотры, консультации в республике отменены.
- Основная же деятельность врачебно-физкультурного диспансера – оказание медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в частности спортсменам. Вся эта медицинская помощь в основном носит плановый характер. Отсюда следует, что в условиях пандемии мы вести амбулаторный приём, как это положено, не имеем права. С учётом острой потребности в медицинских кадрах было принято решение, и наши сотрудники: врачи, медсёстры – медсёстры по массажу, медсёстры отделения спортивной медицины, врачи спортивной медицины, ЛФК, врачи иных специальностей – оказали помощь нашим коллегам из поликлиники № 6. Все наши сотрудники прошли обучающие семинары по коронавирусной инфекции и соответствующий инструктаж, - рассказывает главный врач диспансера.
Всего пришли на помощь врачам поликлиники № 6 14 специалистов спортивного диспансера. Также их водитель сейчас трудится в четвёртой больнице. Остальные шьют маски, помогают ветеранам учреждения – сформировали продовольственные наборы, вручили им.
В свою очередь, большую благодарность за поддержку выразила диспансеру городская поликлиника № 6.
- Когда возник риск распространения коронавирусной инфекции на территории города Улан-Удэ, потребовались человеческие ресурсы. Одним из первых откликнулся республиканский врачебно-физкультурный диспансер во главе с главным врачом Ярославом Леонидовичем Шубиным, предоставивший нам 14 своих сотрудников, которые прошли первоначальный инструктаж в нашей поликлинике, - сообщил Игорь Аюшин, главный врач городской поликлиники № 6.
Почти во всех филиалах поликлиники была организована помощь этих специалистов.
- Они брали мазки у лиц, контактировавших с людьми с подозрением на коронавирус, развозили лекарства льготным категориям граждан. Также обзванивали контактировавших жителей, людей, прибывших из Москвы, из-за границы, спрашивали о состоянии их здоровья. Тем самым оказали очень серьёзную весомую помощь нашему коллективу, за что мы им безмерно благодарны, - рассказал Игорь Аюшин.
Список врачебно-сестринских бригад Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, прикреплённых к городской поликлинике № 6:
- в филиале №1, ул. Юного Коммунара, 3 работали:
1) врач-терапевт;
2) медицинская сестра отделения спортивной медицины;
- в центральном отделении, ул. Московская, 1/ филиале №2, ул. Кирпичная 8:
1) медицинская сестра отделения спортивной медицины;
2) врач по спортивной медицине;
3) врач по спортивной медицине;
4) старшая медицинская сестра отделения спортивной медицины;
- в филиале №3, ул. Комсомольская 1Б:
1) врач по спортивной медицине/педиатр;
2) врач-оториноларинголог;
3) медицинская сестра отделения спортивной медицины;
- в филиале №4, ул. Добролюбова 6А:
1) инструктор ЛФК;
2) медицинская сестра по массажу;
- во врачебной амбулатории №1, ул. Норильская 12В:
1) врач по ЛФК;
2) медицинская сестра отделения спортивной медицины;
3) медицинский статистик.
В Бурятии врачебно-физкультурный диспансер пришёл на помощь поликлинике
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