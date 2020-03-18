В Бурятии лишили прав водителя, снёсшего электроопору

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор



В конце декабря 2019 водитель врезался в опору уличного освещения на улице в городе Кяхта. После ДТП мужчина скрылся места происшествия.



Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Кяхтинского района от 14 января 2020 года мужчина привлечён к административной ответственности. Водителя лишили прав на 1 год.



Не согласившись с постановлением и попытался оспорить решение. Он посчитал, что его действия подпадают под малозначительность. Водитель просил отменить постановление мирового судьи, объявив ему устное замечание.



- Суд, при принятии решения учёл то, что оставление места дорожно-транспортного происшествия, независимо от степени причинённого ущерба, является грубым нарушением правил дорожного движения, а потому не может быть признано малозначительным правонарушением, - сообщили в пресс-служба Кяхтинского районного суда.



Суд оставил решения суд без изменения, жалобу – без удовлетворения.







