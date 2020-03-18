В Бурятии лишили прав водителя, снёсшего электроопору

Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор
В конце декабря 2019 водитель врезался в опору уличного освещения на улице в городе Кяхта. После ДТП мужчина скрылся места происшествия.
Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Кяхтинского района от 14 января 2020 года мужчина привлечён к административной ответственности. Водителя лишили прав на 1 год.
Не согласившись с постановлением и попытался оспорить решение. Он посчитал, что его действия подпадают под малозначительность. Водитель просил отменить постановление мирового судьи, объявив ему устное замечание.
- Суд, при принятии решения учёл то, что оставление места дорожно-транспортного происшествия, независимо от степени причинённого ущерба, является грубым нарушением правил дорожного движения, а потому не может быть признано малозначительным правонарушением, - сообщили в пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Суд оставил решения суд без изменения, жалобу – без удовлетворения.
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Общество, Фото:
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