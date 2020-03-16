В Улан-Удэ задержали мужчину в наркотическом опьянении

Общество, Фото: из архива

У него нашли синтетический наркотик



В Улан-Удэ днём 14 марта полицейские задержали 39-летнего горожанина, у которого обнаружили и изъяли наркотик синтетического происхождения весом менее 1 грамма.



По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности.



Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





