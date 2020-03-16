У него нашли синтетический наркотик
В Улан-Удэ днём 14 марта полицейские задержали 39-летнего горожанина, у которого обнаружили и изъяли наркотик синтетического происхождения весом менее 1 грамма.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он будет привлечён к административной ответственности.
Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение наркотиков», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ задержали мужчину в наркотическом опьянении
Общество, Фото:
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