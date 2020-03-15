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Члена банды, угонявшей люксовые машины, будут судить в Улан-Удэ

Члена банды, угонявшей люксовые машины, будут судить в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина три года скрывался в Монголии

В Усольский городской суд поступило уголовное дело в отношении угонщика люксовых автомобилей, бывшего в международном розыске почти 3 года.

Ранее - в феврале 2018 года - суд вынес приговор в отношении 6 человек, входивших в организованную преступную группировку, угонявшую дорогие автомобили. Всего лишь с мая по сентябрь 2015 года им удалось угнать 15 автомобилей класса «премиум». Их интересовали лишь дорогие марки машин – «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер» и другие.

Мужчины находили и выслеживали понравившиеся автомобили для угона, передвигаясь по городам: Красноярску, Иркутску, Ангарску, Усолью-Сибирскому, Шелехову и Улан-Удэ. Часть угнанных автомобилей было сбыто через монгольскую границу. Использовав хорошо отработанную схему, они причинили потерпевшим материальный ущерб более чем на 50 миллионов рублей.

- С учётом личности подсудимых, их ролей в совершении преступлений судья приговорил пятерых членов группы к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на разные сроки от 2.5 до 7 лет. Причастность организатора была доказана по всем 15-ти эпизодам, поэтому, ему было назначено самое суровое наказание в виде 9 лет лишения свободы. Шестому участнику преступной группы назначено условное лишение свободы на 2 года с испытательным сроком 2 года, - рассказали в суде.

Приговоры в отношении 6 осуждённых уже давно вступили в законную силу, каждый из них отбывает свое наказание.

Как оказалось, не все члены ОПГ понесли наказание. Органам следствия удалось разыскать и задержать ещё одного её участника. Последнему удавалось скрываться от правосудия с октября 2016 по ноябрь 2019 года. В конце прошлого года правоохранительные органы Монголии выдали его российским органам правопорядка.

Уголовное дело поступило в суд в начале марта 2020 года. 12 марта 2020 года суд разрешил вопросы процессуального характера, продлил подсудимому меру пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку все преступления были совершены подсудимым на территории Улан-Удэ, в соответствии с законодательством и учётом поступивших ходатайств от потерпевших суд направил уголовное дело на рассмотрение Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Постановление не вступило в законную силу, отметили в суде. 
суд угоны
 
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