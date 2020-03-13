В республике продолжается приём заявок на конкурс
В Бурятии продолжается приём заявок на конкурс «Лучшая районная поисково-спасательная группа-2020», который проводится под эгидой автономной некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей Республики Бурятия».
Оценивать кандидатов будут в течение конкурсного периода, который продлится 8 месяцев. Команды - номинанты не только будут отчитываться о своей работе и зарабатывать конкурсные баллы, но и пройдут обучение по поисково-спасательной деятельности на основе алгоритмов ДПСО «Лиза Алерт».
Как отметила один из организаторов конкурса, член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Вероника Ерофеева, идея провести данное мероприятие появилась в ноябре прошлого года в рамках семинара по развитию добровольческого поисково-спасательного движения в районах республики. Цель конкурса - повышение уровня подготовки добровольцев к ведению поисково-спасательных работ и отработка практических навыков по поиску пропавших людей.
Заявки от районных поисково-спасательных отрядов принимаются до 15 марта. Итоги конкурса будут подведены в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии определят лучшую районную поисково-спасательную группу
Общество, Фото:
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